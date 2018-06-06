Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе записала видео с прогнозом на матч Гарбинье Мугуруса — Мария Шарапова в 1/4 финала женского одиночного разряда «Ролан Гаррос», турнира «Большого шлема», который проходит в Париже. Эксперт считает, что в предстоящем матче россиянка одержит победу.

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Маша Шарапова сыграет с Гарбинье Мугурусой. Я думаю, что Шарапова сможет пройти дальше.

Все зависит от кого, как она сыграет, но все-таки Маша показала феноменальный уровень игры во встрече с Плишковой, хотя не сыграла в следующем круге с Сереной. Не успела на корт выйти, хотя было бы полезно хотя бы партию сыграть для тонуса. Но, с другой стороны, Мугуруса тоже против Цуренко сыграла только два гейма, поэтому обе теннисистки будут находиться в равных условиях.

Несмотря на то что испанка по ходу турнира тоже прибавляет, у нее достойных соперниц, в принципе, не было. В предыдущем матче она сыграла только два гейма, так как сломалась Леся Цуренко. У Маши подготовка была лучше, соперники поопаснее, была достойная проверка, так что, вероятнее всего, Шарапова сможет обыграть Мугурусу в этом матче.