Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч Англия — Коста-Рика. Товарищеская встреча сборных состоится в четверг, 7 июня, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что гости дадут бой.

Англичане у себя дома в Лидсе будут принимать сборную Коста-Рики. Вроде бы по результатам у сборной Англии все в порядке. Не проиграли они у себя дома Германии, Бразилии, обыграли голландцев на чужом поле, с Италией сыграли вничью, а в последней встрече победили на «Уэмбли» Нигерию — 2:1. Но все равно игра сборной Англии оставляет несколько неоднозначное впечатление. Выглядят англичане несколько разрозненно.

Соперник у Англии непростой — сборная Коста-Рики. На последнем чемпионате мира в Бразилии эти команды играли друг с другом. Недооценивать своего соперника Англия не должна, тем более что в предыдущем матче Коста-Рика обыграла крепкую сборную Северной Ирландии — 3:0. С учетом того, что игра сборной Англии смотрится нестабильно с точки зрения игры, то я бы предположил, что Коста-Рика уступит с разницей не более одного мяча, если вообще уступит. Можно было бы сыграть победу Англии ровно в 1 мяч или вариант «Коста-Рика» не проиграет.

Но все-таки выберу вариант попроще — «Коста-Рика с форой (+1,5)» за 1,81. Хороший коэффициент. Достойное предложение. Если Англия кого-то и обыгрывает, то с разницей в 1 мяч, не более. У костариканцев, возможно, не все было в порядке в марте, но сейчас они обыграли североирландцев, причем уверенно. Впереди у Коста-Рики еще матч в Бельгии, команда у нее играющая, мы все это прекрасно знаем.