Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на товарищеский поединок между сборными Португалии и Алжира. Встреча состоится 7 июня, начало — в 22.15 по московскому времени. Эксперт предлагает поставить на то, что сборная Португалии одержит победу, а сборная Алжира не сможет забить.

Поставлю на победу Португалии всухую, победу Португалии в первом тайме, и Алжир не забьет. Почему так думаю? Вот только что Португалия играла с другой командой из Африки и, честно говоря, не впечатлила, особенно в концовке и в обороне. Но игроки-то есть, и мне думается, что они обратят внимание на то, чтобы сыграть на ноль, потому что в атаке у них всегда были хорошие игроки. В первом матче, про который я говорю, не играл еще Роналду. Наверное, теперь уже ближе к чемпионату мира начнет играть. И, самое главное, португальцы, как и испанцы, это не защитные варианты, а все-таки атакующие. Поэтому и отдаю победу Португалии.