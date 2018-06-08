Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов сделал прогноз на матч Польша — Чили. Товарищеская встреча сборных состоится в пятницу, 8 июня, на стадионе «ИНЕА-Мейски» в Познани. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что Польша победит, но пропустит.

Жаль, но чилийскую сборную мы не увидим на чемпионате мира в России. Сейчас Чили проводит серию контрольных встреч, идет просмотр новичков, которые могли бы помочь лидерам вывести Чили на следующий чемпионат мира. Неплохо выглядит эта команда даже без Алексиса Санчеса.

Поляки на чемпионате мира сыграют. Конечно, все многого ждут от Роберта Левандовского. Конечно, он лидер, звезда, голеадор. Но и без него поляки опасны, у них есть поставленная игра, особенно в атаке. Очень хорошее взаимопонимание. А вот сзади все не так гладко, оборона довольно возрастная уже, к тому же не слишком талантливая.

Думаю, что поляки в последнем подготовительном матче, играя у себя дома, добьются победы. Все-таки не основной состав у Чили. Но свой гол южноамериканская сборная обязательно забьет.