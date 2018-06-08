Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Рафаэль Надаль — Хуан Мартин Дель Потро в полуфинале мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос», турнира «Большого шлема», который проходит в Париже. Поединок состоится в пятницу, 8 июня. Эксперт считает, что в предстоящем матче испанец выиграет в трех партиях.

Рафаэль Надаль вытащил матч против Диего Шварцмана, хотя полтора сета аргентинец его переигрывал, действовал просто безумно красиво. Но потом пошел дождь, Рафа осмыслил происходящее и вышел другим человеком. И после второго перерыва все уже было в его руках. Шварцман тоже осознал, что он может выиграть, но это его сбило, в четверг он играл хуже и уже не атаковал настолько мощно, чтобы постоянно забивать Надаля.

Дель Потро достаточно уверенно справился с Марином Чиличем, отдал только сет. Но с Надалем-то игра будет иная. Мне все-таки кажется, что против Надаля у аргентинца больше шансов на быстром покрытии, на грунте будет гораздо сложнее. Надалю легче будет справляться с пушечным форхендом Дель Потро и его подачей. А сам испанец будет использовать слабое место соперника — бэкхенд. На этом турнире часто режет слева Дель Потро, видимо, кисть болит. И если Надаль будет накручивать постоянно под бэкхенд, то аргентинец не выдержит.

Я предполагаю, что на этот раз Надаль обойдется без проигранного сета, хотя мне хотелось бы, чтобы Хуан Мартин поборолся.