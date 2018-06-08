Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч Германия — Саудовская Аравия. Товарищеская встреча сборных состоится в пятницу, 8 июня, на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что немцы выиграют с разгромным счетом.

Сборная Германии в Леверкузене будет играть против еще одного соперника сборной России по группе на ЧМ-2018 — команды Саудовской Аравии. Я видел игру саудитов против Италии, а также матч с Перу. Это было ужасно. Очень плохо они выглядят за 10 дней до старта чемпионата мира с точки зрения игры. Опубликовали они заявку, там всего три игрока из испанской Примеры, которые сыграли в Испании не более 50 минут.

Саудовская Аравия немцам не конкурент, тем более что немцы проиграли Австрии. После этого посыпались ненужные слухи и разговоры. Йоахим Лев сказал, что нужно будет принимать меры.

Думаю, на матч с Саудовской Аравией немцы настроятся как следует. Им надо выиграть крупно, чтобы снова вернуть веру в свои силы. Хотя не думаю, что вообще с этим есть проблема.

Победа сборной Германии с форой (-2,5) за 1,75 нормальный вариант. Можно было бы также рассмотреть вариант с форой (-3) или даже «индивидуальный тотал Германии больше 3.5 мяча». Здесь уже коэффициент пожирнее — выше «двойки». Пляшу от сборной Германии.