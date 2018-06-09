Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Симона Халеп — Слоан Стивенс в финале женского одиночного разряда «Ролан Гаррос», турнира «Большого шлема», который проходит в Париже. Поединок состоится в субботу, 9 июня. Эксперт считает, что в предстоящем матче будет сыграно не менее 22 геймов.

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Женский финал Ролан Гаррос – Слоан Стивенс сыграет с Симоной Халеп.

То, что Симона Халеп любит грунт, уже никого не удивляет, а тот факт, что каким-то невероятным образом Слоан Стивенс пробралась в финал, вызывает определенные вопросы.

Что хочется сказать по поводу встречи Халеп и Стивенс? Симона будет нервничать. Даже в матче против Мугурусы, которая просто дарила все, что только можно, она нервничала и некомфортно себя чувствовала, хотя по игре было огромное преимущество на ее стороне.

Скорее всего, в финале она тоже будет дергаться, так что, скорее всего, теннисистки сыграют больше 21,5 гейма. Халеп смотрится на этом турнире вполне прилично, но есть ощущение, что ее зажмет и на сто процентов она выложиться не сможет.