Создатель популярной интернет-передачи «Картавый футбол» Никита Ковальчук в качестве прогнозиста команды «Рейтинга Букмекеров» сделал прогноз на товарищеский матч сборных Испании и Туниса. Встреча состоится 9 июня и начнется в 21.45 по московскому времени. Эксперт предлагает поставить на победу испанцев в малорезультативном матче.

Испания в контрольных матчах пытается решить проблему с центральным нападающим. Там действительно есть трудности с завершающим потенциалом. Испанцы ищут варианты. Нужно остановиться на футболисте, который будет индивидуально силен и максимально хорошо вписан в тот игровой ритм, который будет создавать насыщенная и разнообразная линия полузащиты сборной Испании.

Поэтому я думаю, что в предстоящей встрече у испанцев будут различные сочетания, которые вряд ли приведут к большому количеству забитых мячей. Мне представляется, что испанцы победят в малорезультативном матче.