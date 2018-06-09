Известный футбольный комментатор, телеведущий и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Илья Казаков дал прогноз на товарищеский матч сборных Франции и США.

В этом матче французы – безоговорочные фавориты. Я говорил и продолжаю говорить, что «трехцветные» — главные претенденты на победу на чемпионате мира в России. Абсолютно сбалансированный состав, абсолютно сильная, мощная глубина запаса – то, чего нет, наверное, ни у одной другой сборной. И очень сильная мотивация, основанная на поэтапном росте от года к году под руководством Дидье Дешама.

Французы, на мой взгляд, не имеют вообще ни одной слабой позиции, очень мотивированны, чтобы с первого матча начать доказывать, кто здесь фаворит №1. И американцы, несмотря на всю свою неплохую, сбалансированную игру в целом, на мой взгляд, сейчас легкий соперник.

Я не жду разгрома, если, конечно, крупный счет не будет оформлен на последних секундах игры. Я жду, что Франция оформит по голу в каждом из таймов и выиграет всухую – 2:0.