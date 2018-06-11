Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов сделал прогноз на матч Бельгия — Коста-Рика.

Товарищеская встреча сборных состоится в понедельник, 11 июня, на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева выиграют с разницей в 1 мяч.

Грамотно построили бельгийцы свое расписание матчей перед чемпионатом мира. Был у них топовый соперник — Португалия. Завершают подготовку матчами с Египтом и Коста-Рикой. Оппоненты не самые слабые, но их можно побеждать, чтобы в хорошем настроении подойти к чемпионату мира.

Коста-Рика только что играла с англичанами, проиграла 0:2. Все-таки не стоит от этой команды ждать чудес. В 2014-м она прыгнула выше головы, добравшись до четвертьфинала чемпионата мира. Сейчас уже не будет недооценки со стороны других команд. Но в то же время нельзя говорить, что это слабая команда. Играть в футбол она умеет. У нее в составе один из лучших вратарей мира — Кейлор Навас.

Думаю, что Бельгия, конечно, фаворит, но костариканцы без боя не сдадутся, могут даже забить. Ставлю на победу хозяев ровно в 1 мяч.