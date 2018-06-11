Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч Бельгия — Коста-Рика. Товарищеская встреча сборных состоится в понедельник, 11 июня, на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Эксперт «Рейтинга Букмекеров» в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева выиграют минимум в два мяча.

Очередной товарищеский матч перед чемпионатом мира. Коста-Рика нам недавно попадалась. И я не вижу смысла отталкиваться от этой команды в матчах против топовых европейских сборных. Если какой-то супернастрой присутствует, он будет показан уже на чемпионате мира, а не в контрольной встрече.

Костариканцы проиграли в два мяча Англии, до этого крупно уступали Испании. Бельгия — сборная, которая не особенно и уступает Испании с Англией.

Можно сделать рискованную ставку на тотал бельгийцев. Но я не уверен, что Роберто Мартинес ставит задачу победить с крупным счетом. Мне кажется, надежнее сыграть победу Бельгии с форой (-1,5) и коэффициентом 1,74. Хотя, в принципе, думаю, что костариканцы получат минимум три мяча в свои ворота в этой встрече.