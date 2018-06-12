Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогноз на товарищеский матч сборных Польши и Литвы.

Конечно, Польша победит. Она имеет в своем составе более квалифицированных футболистов, чем Литва, игра поляков более выстроена и продумана тактически. Плюс у «белых орлов» есть Роберт Левандовски — игрока такого калибра литовцы не имеют. Для меня нет сомнений, что Польша здесь одержит победу, и сделает это очень уверенно по счету.

Я считаю, что смело можно ставить на победу в 2-3 мяча. Уровень соперников слишком разнится, чтобы было иначе.