Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на товарищеский матч между сборными Польши и Литвы. Встреча состоится 12 июня, начало — в 19.00 по московскому времени. Эксперт предлагает поставить на победу Польши, а также думает, что Литва не сможет забить.

Литва не относится к командам, которые делают погоду в европейском футболе. Польша готовится к чемпионату мира, и думаю, будет очень старательна в этом матче. У поляков хорошее нападение. Да, с защитой бывают проблемы, но все-таки у Литвы не такая атака, чтобы оголить эти проблемы.