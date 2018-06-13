«Рейтинг Букмекеров» продолжает серию материалов со специальными ставками на чемпионат мира 2018 года. На сей раз мы оценили игру сборной России в контрольных матчах и рекомендуем ставить на то, что подопечные Станислава Черчесова из группы не выйдут.

Поражение от Австрии в товарищеском матче можно было оправдать сразу по нескольким причинам. Во-первых, это был первый контрольный матч команды. Во-вторых, он был сыгран на территории соперника. Ну и бальзамом на душу легло то, что Австрия затем обыграла Германию. Поэтому можно было закрыть глаза и на количество ударов по воротам, и на невразумительную игру в целом.

Но сейчас у нас есть еще материал, с которым можно работать. И работа предстоит грязная. Такая же, как и игра подопечных Станислава Черчесова. В ней нет мысли, нет вектора, нет стабильности. Самое печальное, что не видно и пути развития. Я не устану повторять, что его и не будет, пока руководство команды подходит к вопросу, думая, что команда сильна и может на что-то претендовать. А это, как доказал чуть ли не молодежный состав сборной Турции, не соответствует действительности. Мягко выражаясь!

При таком раскладе играть в последнем туре группового этапа с командой Уругвая — не самая приятная затея. Тем более что уругвайцам ни в коем случае нельзя занимать вторую строчку в квартете. Потенциальный матч в первом раунде плей-офф с Испанией — не самая приятная перспектива.

А если Россия вдруг проиграет и Египту, что с такой игрой весьма вероятно, то с надеждами на выход из группы можно смело попрощаться. А скорее всего, так и произойдет. Конечно, если матчи с Австрией и Турцией не конспиративная задумка и футболисты сборной России великолепные мастера.

Если же выражаться языком ставок, то коэффициент 3,50 на то, что Россия закончит выступление на групповом этапе, — достаточно щедрое предложение от букмекеров.