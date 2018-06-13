Перед стартом чемпионата мира «Рейтинг Букмекеров» анализирует ставки на возможные сенсации на турнире.

Главное футбольное событие четырехлетия, которое для Российской Федерации является самым важным за всю ее футбольную историю (с момента распада СССР), — чемпионат мира — уже на носу. «Рейтинг Букмекеров» каждый день публикует статьи с описанием участников турнира и прогнозом на их выступление. В этой же статье мы попробуем проанализировать события, которые могут всех удивить.

Ведь на каждом большом футбольном форуме происходит что-то из ряда вон выходящее: команды или футболисты бьют рекорды, побеждают более сильных соперников или, наоборот, сильнейший уступает заведомо более слабому оппоненту, открываются новое звездочки и, напротив, разочаровывают авторитетные футболисты.

Например, никто не ожидал, что четыре года назад на домашнем мундиале сборная Бразилии не доберется даже до бронзовых медалей или что действующий чемпион мира Испания не выйдет из группы. А квартет D с Англией, Италией и Уругваем, напомню, выиграла сборная Коста-Рики.

Успех Марокко/провал Португалии

Начнем сразу с события, которое может поставить с ног на голову весь футбольный мир. Группу В на мундиале составили сборные Испании, Португалии, Марокко и Ирана. Конечно, на бумаге фаворитами являются две европейские команды. Но здесь вполне можно ждать сюрприза от марокканцев.

Напомним, что «атласские львы» на ура прошли отборочный этап на африканском континенте: они выиграли свою группу, не потерпев ни одного поражения и не пропустив ни одного мяча, а также лишив шансов на путевку в Россию Кот-д`Ивуар, завсегдатая мировых первенств последних лет.

Более того, подопечные Эрве Ренара непобедимы на протяжении вот уже 17 матчей и во всех турнирах, и неофициальных. Феноменальная цифра не для топовой сборной, не правда ли?

С другой стороны, осечка сборной Португалии вполне возможна. От Испании подобное вряд ли приходится ожидать – все-таки вероятность двух провалов на чемпионатах мира подряд маловероятна, плюс мы знаем, что со времени предыдущего мундиаля «красная фурия» преобразилась в лучшую сторону. А вот португальцы как раз провалиться могут.

Во-первых, очевидна зависимость действующих чемпионов Европы от Роналду. Если сопернику удастся выключить Криштиану из игры, считай, полдела сделано. Да, лидер «Реала» провел великолепный сезон, но вспомните: далеко не в каждом матче он был на высоте – порой выпадал и терялся на фоне других футболистов. Больше это касается первой половины сезона, но, например, в финале Лиги чемпионов вовсе не Роналду сыграл ключевую роль.