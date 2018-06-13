«Рейтинг Букмекеров» проанализировал шансы Криштиану Роналду и Лионеля Месси в очной битве голеадоров и пришел к выводу, что у аргентинца будет больше шансов для взятия ворот на чемпионате мира в России.

Главное футбольное событие четырехлетия, которое для Российской Федерации является самым важным за всю ее футбольную историю (с момента распада СССР), — чемпионат мира — уже на носу. «Рейтинг Букмекеров» каждый день публикует статьи с описанием участников турнира и прогнозом на их выступление. В этой же статье мы попробуем проанализировать события, которые могут всех удивить.

Ведь на каждом большом футбольном форуме происходит что-то из ряда вон выходящее: команды или футболисты бьют рекорды, побеждают более сильных соперников или, наоборот, сильнейший уступает заведомо более слабому оппоненту, открываются новое звездочки и, напротив, разочаровывают авторитетные футболисты.

Например, никто не ожидал, что четыре года назад на домашнем мундиале сборная Бразилии не доберется даже до бронзовых медалей или что действующий чемпион мира Испания не выйдет из группы. А квартет D с Англией, Италией и Уругваем, напомню, выиграла сборная Коста-Рики.

Успех Марокко/провал Португалии

Начнем сразу с события, которое может поставить с ног на голову весь футбольный мир. Группу В на мундиале составили сборные Испании, Португалии, Марокко и Ирана. Конечно, на бумаге фаворитами являются две европейские команды. Но здесь вполне можно ждать сюрприза от марокканцев.

Напомним, что «атласские львы» на ура прошли отборочный этап на африканском континенте: они выиграли свою группу, не потерпев ни одного поражения и не пропустив ни одного мяча, а также лишив шансов на путевку в Россию Кот-д`Ивуар, завсегдатая мировых первенств последних лет.

Более того, подопечные Эрве Ренара непобедимы на протяжении вот уже 17 матчей и во всех турнирах, и неофициальных. Феноменальная цифра не для топовой сборной, не правда ли?

С другой стороны, осечка сборной Португалии вполне возможна. От Испании подобное вряд ли приходится ожидать – все-таки вероятность двух провалов на чемпионатах мира подряд маловероятна, плюс мы знаем, что со времени предыдущего мундиаля «красная фурия» преобразилась в лучшую сторону. А вот португальцы как раз провалиться могут.

Во-первых, очевидна зависимость действующих чемпионов Европы от Роналду. Если сопернику удастся выключить Криштиану из игры, считай, полдела сделано. Да, лидер «Реала» провел великолепный сезон, но вспомните: далеко не в каждом матче он был на высоте – порой выпадал и терялся на фоне других футболистов. Больше это касается первой половины сезона, но, например, в финале Лиги чемпионов вовсе не Роналду сыграл ключевую роль.

Если взглянуть на результаты спаррингов (да, они ни на что не влияют, кроме уверенности в себе игроков, но все же), а их португальцы провели семь, то было одержано всего три победы: две над откровенно слабыми Алжиром и Саудовской Аравией (мы видим, как саудовцы проводят свои контрольные матчи), а также над Египтом, когда соперник вел в счете до 90-й минуты, а затем Криштиану выдал два гола за три минуты. Помимо этого три ничьи, две из которых с командами, которых португальцы должны обыгрывать с закрытыми глазами – сборными США и Туниса.

Другие лидеры «избранных», помимо Роналду, уже немолоды. Особенно в защите: Пепе и Бруну Алвеш уже не угонятся за юркими форвардами соперников. Есть и еще необстрелянные на уровне сборных парни, на которых Фернанду Сантуш, похоже, собирается сделать ставку, например, Гонсалу Гедеш и Бруно Фернандеш, которые проявили себя неплохо на клубном уровне. Плюс не вызван «золотой мальчик» Португалии – «железнодорожник» Эдер.

Я бы рискнул предположить, что Криштиану и компания останутся за бортом плей-офф, а их место займет Марокко. Такой расклад Winline оценивает в 6,00. Также можно поставить на то, что первые два места достанутся испанцам и марокканцам (строго в таком порядке) с коэффициентом 7,25.

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Можно также пойти дальше и поставить на то, что Мбарк Буссуфа и партнеры выступят на турнире лучше, чем все остальные африканские команды. Тут, конечно, и соперники достойные. В первую очередь, на мой взгляд, Нигерия, а не Сенегал с Египтом, как считают букмекеры, ставя на эти сборные коэффициент ниже. А думаю я так, исходя из уровня соперников в их группах, а в случае с «фараонами» еще и из-за травмы Салаха.

Эта ставка оценивается коэффициентом 7,50.

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Помимо этого рассмотрим еще несколько интересных ставок, пусть и не таких шокирующих.

Перуанский прогресс

Накануне чемпионата мира все больше удивляет — со знаком «плюс» — сборная Перу. Вроде бы непростая отборочная борьба, минимальное превосходство над конкурентами и выход на мундиаль только через стыковые матчи, но вы задумайтесь, какие там соперники! Бразилия выиграла группу с хорошим запасом, Уругвай оформил небольшой отрыв от преследователей, а Аргентина с Колумбией превзошли перуанцев всего на два и одно очко соответственно.

А добавим еще сборные Чили и Парагвая, которые не пробились на мировое первенство, но самую малость уступили Фарфану и компании. Причем старт квалификации выдался неоднозначным, но ударная концовка принесла «инкам» желанную путевку в Россию.

А в товарищеских матчах уже перед самым чемпионатом мира Перу все продолжает удивлять: сплошные победы. Обыграны не заурядные сборные, а Хорватия, Исландия, Шотландия и Саудовская Аравия – из них только «скотты» не примут участия в грядущем празднике футбола.

Одним из героев перуанского восхождения является реанимировавший свою карьеру в московском «Локомотиве» Джефферсон Фарфан, который забил немало важных мячей в этом сезоне как за сборную, так и за клуб. (Вы заметили, в каждом пункте статьи мелькают имена бывших и нынешних подопечных Юрия Семина – видимо, все же не случайно «Локо» стал чемпионом России.) Но даже более важным футболистом для бело-красных является реабилитированный после дисквалификации из-за наркотиков лучший бомбардир страны всех времен Паоло Герреро. Нападающий уже отметил возвращение в сборную дублем в ворота Саудовской Аравии.

Выход перуанцев из группы С, где помимо них представлены Франция, Дания и Австралия, сенсацией в полном смысле этого слова не станет, тем не менее букмекеры более вероятным фаворитом в борьбе за второе место считают датчан. А я бы предложил поставить на то, что именно команда Рикардо Гареки пробьется в плей-офф – уж очень она сейчас хороша. Можно выбрать именно эту ставку (ответ – 3,75) или даже поставить, что Перу выйдет строго со второго места и следом за французами. Здесь коэффициент 3,80.

Жаль только, что вторая позиция, скорее всего, выведет «инков» на Аргентину. Будь соперник попроще, можно было бы продолжать верить в Перу. Хотя на отборочном этапе обе очные встречи этих команд завершились вничью.

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Россия – очередной провал?

Сразу скажу, что в превью российской сборной я, как честный болельщик, поверил в наших парней и спрогнозировал их выход в плей-офф со второго места. Но даже в той статье проявил некоторые сомнения. Давайте рассмотрим альтернативный вариант, тем более что он хорошо оплачивается (в случае претворения в жизнь, конечно).

Проблемы сборной России на поверхности: нет ни идеальной сыгранности, ни звезд, которые могли бы решить судьбу выхода в 1/8 финала индивидуально. Главный тренер, кажется, еще не разобрался с правильной тактикой и не определился с основой. Россияне крайне редко попадают в створ ворот, отсюда и минимальное количество голов.

Так было в товарищеских матчах, и определенный прогресс с ходом времени прослеживается. А потому очень хочется верить в лучшее. Плюс опять-таки травма Салаха, которая явно ослабит прямого конкурента россиян. С другой стороны, египетские лекари могут и успеть восстановить лидера команды ко встрече с хозяевами турнира.

Но, по мнению букмекеров, Россия – фаворит в борьбе за второе место в группе. А значит, противный вариант (во всех смыслах слова!) – это сенсация, к тому же неплохо оплачиваемая. Можно поставить на то, что подопечные Черчесова останутся за бортом плей-офф с коэффициентом 4,40, либо даже на то, что первые три позиции займут Уругвай, Египет и Россия – именно в таком порядке. Предлагаю этот вариант для ставки, ответ более достойный – 10,00

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