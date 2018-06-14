Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич записал видео с прогнозом на матч Россия — Саудовская Аравия в 1-м туре группового раунда чемпионата мира в России 2018 года. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что россияне выиграют всухую.

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Всем привет, дорогие друзья!

Мы строили, строили и наконец-то построили. Стартует чемпионат мира по футболу в России. Даже не верится, что такой турнир пройдет у нас в стране. Но факт есть факт, и начинаем матчем открытия на стадионе в «Лужниках». Россия сыграет против Саудовской Аравии — как пройти мимо этого матча?

Не убеждает сборная России по контрольным матчам, что с Австрией, что с Турцией, что она полностью и на сто процентов готова к домашнему мундиалю. Конечно, недооценивать Саудовскую Аравию не стоит, но и переоценивать арабскую команду, мне кажется, не надо. Да, там хороший тренер, Хуан Антонио Пицци. Помню его по работе со сборной Чили и в Испании. Но имена игроков сборной Саудовской Аравии нам ни о чем не говорят. Даже те, кто отправлялся в Испанию, там толком не играли. Только трое из них оказались в окончательной заявке Саудовской Аравии.

Видел их матчи против Германии, против Италии — команда бегущая, неплохо работающая с мячом, но если уж не обыгрывать Саудовскую Аравию в матче открытия на домашнем чемпионате мира, то я не знаю тогда, наверное, такую лавочку надо закрывать.

Станислав Черчесов говорит, что все идет по плану, мы выйдем на пик и обязательно будем в хорошей форме в матчах группового раунда. Наверное, так и должно быть. Наверное, так смоделировано и спрогнозировано, что именно к матчам с Саудовской Аравией и Египтом мы должны подойти в оптимальной форме. Верим в российскую сборную.

Я думаю, нам пора сыграть на ноль. Хоть саудовцы забивали в ворота Германии один гол, а могли забить и больше, забили в ворота итальянцев, но эту команду переоценивать точно не надо. Если мы сыграем внимательно и аккуратно, без привозов в обороне, то Игорь Акинфеев может отыграть на ноль. Последний раз на ноль мы играли в официальной встрече против Новой Зеландии. Тогда был матч в Санкт-Петербурге. Это был матч Кубка конфедераций. Сейчас чемпионат мира тоже надо начать хорошо.

Мой прогноз на эту встречу — победа сборной России, но вряд ли мы забьем много, через низ. Можно рассмотреть через тотал меньше 2,5 мяча или 3,5. Но основной вариант я бы хотел предложить — победа России всухую. Вижу где-то 1:0 или 2:0. Можно даже попробовать сыграть и на счет.

Если не обыгрывать Саудовскую Аравию в матче открытия, то на что мы в этом чемпионате можем рассчитывать? Это мои мысли, мои прогнозы, а вы уж думайте дальше сами. Прогнозов на чемпионате мира будет много, поэтому от хвалебных отзывов и негативных оценок никуда не уйти. Первый прогноз на матч Россия — Саудовская Аравии именно такой. Верим в Россию, она не должна подвести.