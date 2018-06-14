Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский записал видео с прогнозами на лучших бомбардиров предстоящего чемпионата мира 2018 года в России. Он порекомендовал две долгосрочные ставки.

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Я журналист Александр Вишневский и сегодня порассуждаю о том, у кого больше шансов стать лучшим бомбардиром чемпионата мира в России.

Мне всегда очень нравится перед кубковыми турнирами, чемпионатами мира и Европы делать долгосрочные ставки на то, кто станет лучшим бомбардиром. Коэффициенты велики и можно выбрать одного или двух игроков и таким образом в случае выигрыша сильно обогатиться. Главное, что есть такой интерес, что на протяжении турнира смотришь за матчами и болеешь за того, на кого ты поставил. Главное, что коэффициенты здесь очень велики.

Сейчас потенциальным фаворитом на звание лучшего бомбардира чемпионата мира является Лионель Месси. На него коэффициент — 10. На Неймара коэффициент — 12. На всех остальных игроков коэффициент выше 15. Сразу скажу, я сделаю ставку на двух игроков. Все эти футболисты, на которых я поставлю, находятся за пределами пятерки главных фаворитов на звание лучшего бомбардира. Объясню, почему я не будут ставить на фаворитов, а поставлю на андердогов с очень большим коэффициентом.

Лионель Месси. Аргентина попала в очень сильную группу: Исландия, Нигерия, Хорватия. Это абсолютная «группа смерти». Хоть Месси и выведет свою команду из этой группы, но и далее будет не самый простой матч в 1/8 финала. Мне кажется, что много назабивать Лионелю Месси будет сложно. Наверняка он сможет проявить себя как лидер, но вряд ли он забьет много.

В ставках на лучшего бомбардира нужно обращать внимание на две вещи. Первое, чтобы выбранный игрок исполнял пенальти, с этим у Месси конечно порядок. Второе, чтобы этот футболист играл в слабой группе. Поэтому Месси, мне кажется, отпадает.

Что касается Антуана Гризманна, Мюллера и Криштиану Роналду. У этих игроков есть такой минус, что они не играют на позиции центрального нападающего. Голы их сборных будут делиться на трех голеадоров и нападающих таранного типа менее грозных, но которые будут играть на острие атаки. Мне кажется, не так хороши эти варианты.

Что касается Неймара. Он будет играть левого вингера. Жезус в последнее время стал главным голеадором сборной Бразилии. Коутиньо много забивает и полезен. Главное, что за то время, пока Неймар был травмирован, сборная Бразилии научилась прекрасно играть без него. Мне кажется, что Бразилия не будет такой себе «неймарозависимой» командой, как была 4 года назад. Хоть Неймар и исполняет пенальти, но, мне кажется, что Жезус может стать лучшим бомбардиром сборной Бразилии, а не Неймар.

Поэтому тут стоит делать ставки на нападающего, который наносит много ударов и играет в слабенькой группе. Такой выбор — это Гарри Кейн: нападающий «Тоттенхэма», капитан, штатный пенальтист сборной Англии. Сборная Англии играет в легкой группе. Англичане играют с Панамой. Мне кажется, что Панама — это одна из трех самых слабых команд чемпионата мира наряду с Саудовской Аравией и Россией. Довольно случайно Панама пробилась, из-за левого гола. Пробилась в последний момент. Сборная Туниса, другой соперник Англии, не слишком сильна.

Последняя игра Англии будет против Бельгии. Наверное, команды будут играть за первое место. Занять первое место будет важно, поэтому главный тренер сборной Англии оставит Кейна и на третий матч. У Кейна есть все шансы назабивать в групповом этапе и стать лучшим бомбардиром чемпионата, забив еще 1-2 мяча в плей-офф. Да, ставка рискованная, но внимание на коэффициент — 17,0. Такой коэффициент на то, что Гарри Кейн станет лучшим бомбардиром всего турнира.

Второй игрок, которого я порекомендую на звание лучшего бомбардира — это Луис Суарес. Уругвай попал в группу мечты. Очень легко будет уругвайцам преодолевать оборону, что Саудовской Аравии, что и России, где защита самая слабая за много лет. Проблема лишь в том, что Суаресу нужно будет делить голы с Кавани. Два великолепных нападающих сборной Уругвая. Кавани больше всех забил в квалификации, но эту стадию пропускал Суарес из-за дисквалификации. Насколько я понимаю, судя по последним матчам и исполненным пенальти, пенальтистом сборной Уругвая будет как раз Суарес. Мне кажется, можно рискнуть и поставить на Суареса, который, не имея такого партнера, как Лионель Месси, будет чаще брать игру на себя. Будет больше завершать, хотя в «Барселоне» он тоже много завершает, но, тем не менее бомбардир номера два. В сборной Уругвая он может у Кавани забрать лидерство. Коэффициент на Суареса — 25. Очень много, но, учитывая, что соперником будет Саудовская Аравия и Россия, то мне эта идея нравится.

Еще я обратил внимание, что с коэффициентом 35 можно поставить на любимого игрока Валерия Карпина и сборной Колумбии. Почему-то не сразу вспомнил фамилию Фалькао. Радамель за 35 — это тоже хорошая идея, но мои ставки будут такие: Луис Суарес за 25 и Гарри Кейн за 17.

Думаю, что поставив небольшие деньги на одного и на другого, я буду следить за турниром с большим интересом. Буду иметь шансы порадоваться выигрышу, если один или второй из этих бомбардиров выиграет чемпионат мира.

Пишите в комментариях, кого вы считаете главным претендентом на звание лучшего бомбардира. Можно обмениваться мнениями. Спасибо за внимание. С вами специально для «Рейтинга Букмекеров» был Александр Вишневский. Всем удачи.