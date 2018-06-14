Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев записал видео с прогнозами на матчи Россия — Саудовская Аравия, Египет — Уругвай в 1-м туре группового раунда чемпионата мира 2018 года.

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Россия — Саудовская Аравия

Прогноз на матч Россия — Саудовская Аравия. Россия победит, Саудовская Аравия не забьет, и Россия победит в первом тайме. Почему так думаю? Это как в казино — люди, которые туда ходят, поймут сразу. Все время ставишь на черное, а там попадает красное, но в конце концов попадет на черное. Это так должно быть. Вот то, что Россия не выигрывала все товарищеские матчи, то сейчас, я думаю, она победит.

Во-вторых, игроки нашей команды в индивидуальном плане сильнее, чем футболисты Саудовской Аравии. Еще и зрители, еще и матч-открытие. Он, конечно, зажмет наших игроков, но все равно, я думаю, Россия сильнее.

Египет — Уругвай

Прогноз на матч Египет — Уругвай. Победа Уругвая, тотал матча больше 2,5 мяча, и обе забьют. Все-таки в Уругвае, я бы сказал, мастеров больше. Будет играть или не будет играть Салах, в целом Египет не обладает теми звездами, какие есть у Уругвая. Поэтому мне думается, что Уругвай победит.