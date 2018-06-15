Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич записал видео с прогнозом на матч Португалия — Испания в 1-м туре группового раунда чемпионата мира в России 2018 года. Эксперт предлагает три ставки на эту встречу.

Одна из самых интересных афиш на стадии группового турнира, особенно в первом туре – это пиренейское противостояние Португалии против Испании. В Сочи, классная погода, классный стадион «Фишт», классная пара – последние два чемпиона Европы, между прочим. Испанцы, как мы помним, победили на чемпионате Европы, когда он проходил на Украине и в Польше, а португальцы выиграли последний чемпионат Европы, который проходил во Франции.

Из того, что я видел в последних матчах, португальцы оставили более внятное и однозначное впечатление, чем сборная Испании. Испанцы что в игре со Швейцарией, что в последней игре, которую они проводили в Краснодаре против сборной Туниса, не выкладывались по максимуму. Поэтому какого-то преображения Испании может и не быть в первом туре, хотя это скрытый матч за первое место в группе. Нельзя, конечно, недооценивать Иран и Марокко, но Португалия и Испания фавориты своей группы и должны свои задачи в ней решать.

Сложный матч для прогноза, потому что Испания может замыливать глаз и запудривать мозги соперникам, играя не на максимум возможностей в товарищеских играх, а потом в официальной игре выйти и явить все лучшее, что у нее есть. А с другой стороны, Португалия была хороша в матче с Алжиром. Забили три мяча, очень надежно сыграли в обороне. Но это все-таки Алжир и домашняя игра.

Здесь новые условия, новый стадион, какая-то адаптация все равно будет. Португалия умеет играть матчи на результат, умеет играть матчи в группах. Чего только стоят ничьи, благодаря которым португальцы вышли из группы на чемпионате Европы. Сыгранная, сбитая португальская сборная против хорошего подбора игроков сборной Испании. Я бы однозначного преимущества никому не отдавал. Португальцы наверняка будут играть на контратаках. С учетом их быстрой атаки могут какой-то момент реализовать, так как надежностью сборная Испании в обороне не отличается, да и Давид де Хеа не всесилен – он не всегда может выручить.

У испанцев есть свои палочки-выручалочки. Тот же Аспас может выйти и забить, Диего Коста может что-то придумать. В конце концов, есть Иско, Иньеста, Сильва и другие ребята, которые наверняка какой-то момент придумают.

Можно было бы сыграть в этой встрече лобовую ничью. По крайней мере, лично для меня она напрашивается. Интуиция подсказывает, что будет ничья. Скорее всего, ничья, и обе забьют. Я бы даже попробовал вам сыграть на точный счет в этом матче. Почему бы не попробовать сыграть 1:1. Я здесь однозначного фаворита не вижу. Вижу, что будет тяжелая игра. Может быть, португальцы забьют первыми, а испанцы потом отыграются, и все завершится вничью, а дальше уже каждая сборная с Ираном и Марокко будет решать свои задачи.

Обе забьют, ничья, точный счет 1:1 – это мои варианты вам на эту встречу, а вы уж, друзья, думайте сами. Смотрим футбол, это будет хорошая игра, я в этом ни капли не сомневаюсь.