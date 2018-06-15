Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский записал видео с прогнозом на матч Марокко — Иран в 1-м туре группового раунда ЧМ-2018. Эксперт предложил две ставки на этот матч.

Марокко против Ирана, игра в Санкт-Петербурге, на которую я поеду сам. Так получилось, что я отказался от посещения матча в Сочи между Испанией и Португалией ради матча между Марокко и Ираном. Очень смешно это звучит, но просто так удобнее будет вернуться в Москву, чтобы насладиться потом игрой Аргентины и Исландии.

Мой прогноз на игру – уверенная победа сборной Марокко. Я думаю, что эта африканская команда может стать открытием турнира. Хоть она играет в сильной группе, но сейчас сложные времена в сборной Испании, может команда провалиться, Португалия тоже немного переоценивается. Я думаю, что Марокко может вполне побороться за выход из группы. Для этого им необходимо брать три очка в матче с Ираном. Думаю, что марокканцы сделают это.

Марокко ни разу не проигрывал в последних 18 официальных играх. Это команда с очень крепкой обороной, которая в шести матчах группового этапа африканской квалификации не пропустила ни одного гола. Очень качественная оборона и опорники. Мне кажется, что марокканцы могут очень сильно удивить на этом турнире.

Другое дело, что с созиданием у Марокко не так все здорово. Если команда будет побеждать, то это будут минимальные победы – 1:0, 2:0, 2:1. Словом, это команда, главным козырем которой является надежная игра в обороне. В матче против Ирана можно поставить на чистую победу сборной Марокко за довольно хороший коэффициент 2,3. Для тех, кто хочет перестраховаться, можно взять Марокко с форой (0), коэффициент будет около 1,5. Думаю, что проигрывать Марокко здесь не должен, а скорее выиграет, чем нет.