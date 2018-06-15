Комментатор телеканала «Матч ТВ», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Казанский записал прогноз на матч Египет — Уругвай в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча начнется 15 июня в 15.00 по московскому времени. Эксперт предлагает поставить на победу южноамериканской сборной в результативном матче.

Салах против команды Уругвая – я думаю, именно так должно значиться на афише. Но лидер египтян только-только приступил к тренировкам в общей группе, и, скорее всего, главный тренер сборной Египта прибережет свою главную ударную силу для поединка с Россией. Я думаю, что если и выйдет Салах, то только на замену, но и в этом я сомневаюсь.

Без Салаха Египет совсем другая команда. И я согласен с постом Владислава Родимова о том, что сборную Египта, которая будет проигрывать психологически без своей главной звезды, можно побеждать.

Что касается Уругвая, то здесь мы как раз имеем очень сбалансированную команду с невероятной атакой Кавани — Суарес. Плюс очень хорошая оборона, представленная футболистами, которые уже очень давно играют в Европе в топ-клубах.

Я еще обратил внимание, что весьма много забивает Уругвай – 13 верховых матчей с его участием из 18. Поэтому я думаю, что и здесь будет примерно то же самое. Мой выбор: победа Уругвая через верх.