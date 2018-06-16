Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский записал видео с прогнозом на матч Аргентина – Исландия в 1-м туре группового раунда ЧМ-2018. Эксперт предложил две ставки на этот матч.

Аргентина против Исландии на стадионе московского «Спартака». Один из самых захватывающих матчей первого тура, самый дорогой матч, поскольку стадион «Спартака» вмещает мало, а желающих посмотреть на Лионеля Месси предостаточно. Найти билет на эту игру было очень сложно.

Перед матчем я много общался с исландскими болельщиками, у меня там много друзей. Они думают, что их сборная вполне может победить или по крайней мере не проиграть Аргентине, так как они ждут, что Аргентина их просто недооценит. Но после того, что сделала Исландия два года назад на чемпионате Европы, выкинув Англию, сыграв вничью с другими сильными командами, не уступив Португалии, я думаю, что все понимают силу сборной Исландии. Это команда, которая играет от сердца, которая борется, которая выкладывается на поле просто предельно. Поэтому я думаю, что Аргентине придется сложно. Мне кажется, что она все-таки сможет победить, так как ее класс намного выше, но эта победа придет к Аргентине, скорее всего, во втором тайме.

По прошлым чемпионатам мира мы видели, как играет сборная Аргентины. В основном это были тяжелые страдания, и в конце Лионель Месси как-нибудь героически на последних минутах вырывает победу. Это очень популярный сценарий матчей с участием сборной Аргентины. Я жду чего-то подобного. У Аргентины тяжелая группа, она будет постепенно вкатываться в турнир, не сразу покажет свою силу, а будет набирать ее уже по ходу турнира. Придется аргентинцам помучиться с исландцами, поэтому мой прогноз – победа сборной Аргентины с разницей в один мяч.

Кроме того, мне понравилась ставка на то, что второй тайм будет результативнее первого. Думаю, что в первой половине игры исландцы скорее не пропустят, заставят Аргентину мучиться и страдать. Если мы вспомним, как сборная Аргентины играла в «Лужниках» против сборной России, то там тоже первый тайм был вязким, а во втором игра разбежалась, и был забит единственный гол, автором которого стал Серхио Агуэро. Словом, было гораздо больше голевых моментов. Думаю, что нечто подобное повторится и здесь. Я жду наиболее интересных событий и во втором тайме.