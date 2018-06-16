Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч Перу – Дания первого тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча состоится в субботу, 16 июня, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Эксперт в предстоящем матче ставит на то, что будет забито не более двух мячей.

Команды, так скажем, достойны друг друга. Перуанцы и датчане будут вести борьбу за вторую путевку в плей-офф. Первая наверняка достанется французам. Очень хорошо играют в обороне и те, и другие. С Мексикой могли пропустить, но не пропустили, со Швецией тоже не пропустили. Наверняка датчане знают контратакующую модель сборной Перу, раскрываться не будут. Ну а впереди, как шутили даже датские дизайнеры, забьет Эриксен или не забьет. Помимо Эриксена там есть еще и Поульсен, и другие ребята. Но вряд ли стоит рассчитывать, что эта игра получится яркой и результативной.

Думаю, в этой игре команды будут осторожничать, присматриваться. Матч пройдет в Саранске на «Мордовия Арене». Думаю, будет хорошая явка болельщиков. Но не стоит ждать обилия голов.

Ставлю на низ. «Тотал меньше 2,5 мяча» за 1,63. Не самый высокий коэффициент, но вполне играбельный. Никому не буду отдавать предпочтение. Как говорят комментаторы, это игра на три результата. Но я практически не сомневаюсь, что голов много не будет.