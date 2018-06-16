Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов сделал прогноз на матч Хорватия – Нигерия первого тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча состоится в субботу, 16 июня, на стадионе «Калининград» в одноименном городе. Эксперт в предстоящем матче ставит на то, что будет забито минимум три мяча.

Нигерийская сборная в контрольных матчах показала, что она может забивать, но вот сзади у нее беспорядок. И в квалификации нигерийцы забивали очень много. Там действительно подбор футболистов очень серьезный. Муса есть, Ивоби, Микел. Не удивлюсь, если хорватам нигерийцы забьют.

Хорватия сама играет в комбинационной манере, много моментов создает, играет красиво. Никаких сомнений нет, что хорваты забьют в предстоящей встрече. Весь вопрос заключается в том, сколько забьет Хорватия. Нападение у них отличное — Крамарич, Манджукич, Перишич. Есть Ракитич и Модрич, которые могут отдать любую передачу.

Думаю, скучать этот матч не заставит, три гола мы точно увидим.