Бывший полузащитник московского «Спартака», днепропетровского «Днепра» и сборной Украины, двукратный победитель чемпионата России, четвертьфиналист ЧМ-2006, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Максим Калиниченко дал прогноз на матч Бразилия — Швейцария в первом туре группового этапа чемпионата мира — 2018.

Естественно, все думают, что Бразилия — фаворит, а Швейцария будет «пасти задних», как говорится. Но есть нюансы. Все-таки Швейцария рядом с Германией. Команда достаточно организована плюс уверенно играла в товарищеских матчах. Не стоит ее недооценивать. Она дисциплинированна, и всем южноамериканским командам не очень приятны соперники, которые играют хорошо сзади, бегут вперед, жесткие и неуступчивые.

Ну а Бразилии с уже выздоровевшим Неймаром тоже надо оправдывать авансы, которые им навыдавали. Спокойно и легко они вышли на чемпионат мира, и я думаю, что пойдут они пока легкой поступью.

Швейцария может упереться и забить. Я предложу вариант «Обе забьют», так как не уверен в защите Бразилии, но уверен в ее атаке.