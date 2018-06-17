Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на матч между сборными Коста-Рики и Сербии в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча состоится 17 июня, начало — в 15.00 по московскому времени. Эксперт предлагает поставить на победу Сербии, а также считает, что встреча получится богатой на голы.

Еще во времена Югославии в Сербии очень много было хороших футболистов. Кстати, с Югославией сборная СССР играла в финале Олимпийских игр в 1956 году. Но и сейчас очень хорошее поколение у сербов. Спортивные школы там работают на самом высоком уровне. Многие футболисты нынешней национальной команды Сербии играют в Европе на самом высоком уровне. Поэтому здесь отдаю предпочтение сербам.