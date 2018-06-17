Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч Германия — Мексика первого тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча состоится 17 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Эксперт «Рейтинга Букмекеров» в предстоящем матче ставит на уверенную победу действующих чемпионов мира.

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Чемпионат мира, который мы так ждали, стартовал, раскатывается, в борьбу вступают фавориты. Как мы видим, Испании и Аргентине не удалось выиграть свои матчи, соответственно и действующий чемпион Европы Португалия не выиграла первую игру. Французы хотя и одержали победу, но далась она им очень тяжело. Можно сказать, что того футбола, который все ждали, сборная Франции не показала.

Я думаю, что не у всех фаворитов так пойдут дела. Мне кажется, что Германия и Бразилия должны здесь выделяться. Немцы, несмотря на то что они проиграли Австрии в товарищеском матче и не очень убедительно обыграли Саудовскую Аравию, все равно подошли к турниру в хорошей форме.

Скорее всего, Мексика будет тяжелым испытанием, потому что она будет играть закрыто. Но я думаю, что Германия должна справляться. Самый очевидный для меня вариант ставки на этот матч – победа немцев с форой (-1).

Дело в том, что если немцы будут вести 1:0, то им обязательно нужно будет забить второй мяч. Мы поняли уже на примере Аргентины, что преимущества в один мяч недостаточно, даже когда у тебя много времени потом, даже когда бьешь пенальти, то можно не выиграть матч. Германия это учтет. Хорошей вам игры!