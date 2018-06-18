Комментатор телеканала «Матч ТВ», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Казанский записал видео с прогнозом на матч Тунис – Англия в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Эксперт ожидает победу британцев, а также то, что в матче будет забито не более двух голов.

«Наконец-то сборная Англии стартует. Первый матч пройдет против команды Туниса. Думаю, что зрелища не получится. Тунис – команда достаточно крепкая. Надо сказать, что квалификационную кампанию она прошла довольно слаженно. Да, там уровень соперников совсем другой, но перед этим турниром команда сыграла против сборной Испании.

Видели в Краснодаре что творилось? Испания с трудом выиграла в самой концовке. Яго Аспас забил. Пришлось помучиться. Думаю, что и сейчас организованная команда Туниса даст бой Англии. Понятно, что классом коллектив ниже, а Англия много не забивает. В семи из последних восьми матчей у нее меньше трех мячей.

Думаю, что и здесь нас ждет низовой результат. Победа Англии и тотал меньше 2,5 мяча. Думаю, что 2:0 или даже 1:0 Англию устроит, и она наберет три очка».