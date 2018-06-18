Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский записал видео с прогнозом на матч Швеция – Южная Корея в 1-м туре группового раунда ЧМ-2018. Эксперт ждет победу скандинавской команды.

«Я журналист Александр Вишневский. Сегодня еду в Нижний Новгород на матч между сборными Швеции и Южной Кореи. Думаю, что увижу я и зрители на стадионе, который прекрасно расположен, победу сборной Швеции. Очень сильная команда, которая выкинула из чемпионата мира сборную Голландии, а затем в стыковых матчах сборную Италии.

Сильная команда и самое страшное, что могло бы произойти со сборной Швецией – это возвращение Златана Ибрагимовича. Швеция – слаженная команда, которая без такого топ-игрока играла прекрасно, где никто не тянет одеяло на себя, которая сильна командной, коллективной игрой. Мне кажется, что возвращение Златана было бы катастрофой и очень хорошо, что это не произошло. Поэтому та Швеция, которая выкинула сильнейшие европейские команды из чемпионата, полна желаний и амбиций подтвердить свою силу в России.

Очень шумные и прекрасные шведские болельщики. Их будет больше, чем корейских. Главное, что и по игре шведы смотрятся убедительней. Для сборной Южной Кореи сейчас не лучшее время, а Швеция сильна прям как никогда.

Мне кажется, что коэффициент выше двойки, который букмекеры предлагают на сборную Швеции, выглядит очень привлекательно. Сборная Кореи в последних товарищеских матчах показывала очень посредственную игру. За последние шесть матчей она выиграли только у Гондураса. Долгое время у сборной России при Черчесове была как раз единственная победа над Южной Кореей. Год или больше назад Россия выиграла со счетом 4:2. Это было та сборная России, которая проигрывала всем подряд, а не та, что разнесла в пух и прах Саудовскую Аравию.

Честно говоря, не впечатляет Южная Корея. Думаю, что у шведов не возникнет проблем, чтобы набрать в этом матче 3 очка. Швеция явно нацелена на плей-офф, а чтобы туда попадать нужно побеждать у Южной Кореи. С этой задачей, думаю, что шведы справятся».