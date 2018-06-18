Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч Бельгия – Панама первого тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча состоится в понедельник, 18 июня, на стадионе «Фишт» в Сочи. Эксперт в предстоящем матче ставит на то, что бельгийцы победят крупно.

«Прогнозируем матчи группы G. Фавориты Бельгия и Англия начинают с не самыми сильными соперниками. Бельгийцы проводят свой первый матч с дебютантом чемпионатов мира Панамой. Панамцы героически пробились на чемпионат мира. Они получают удовольствие, находясь здесь. Думаю, болельщики из Панамы тоже понимают, насколько гостеприимна наша страна.

Но вот с точки зрения футбола Панаме будет очень тяжело соперничать с такой сборной, как Бельгия. Бельгийцы очень неплохую форму продемонстрировали перед чемпионатом мира. Три мяча они забили Египту, 4 – Коста-Рике. Могли забить гораздо больше. Было небольшое повреждение у Эдена Азара. Но, насколько я понимаю, там все будет нормально. Он в этом матче сыграет.

У бельгийцев мощнейшая группа атаки. Думаю, Панаме будет тяжело что-то с этим сделать. Напрашивается победа Бельгии с сухим счетом. Не представляю, что панамцы могут сделать в атаке. Там у них есть Торрес, самый тяжелый игрок чемпионата. С легковесными бельгийцами панамцам будет непросто.

Я бы сыграл Бельгию через фору. Мы видим, что фавориты никуда не торопятся, не показывая какой-то сумасшедший футбол. Но Бельгия была неплоха в преддверии чемпионата мира. Думаю, что она сохранит эту форму. «Бельгия с форой (-2)» с коэффициентом 1,97 – мой выбор. Или можно рассмотреть вариант примерно с тем же коэффициентом – «индивидуальный тотал Бельгии больше 2,5 мяча» за 1,95. Думаю, что команда Роберто Мартинеса подходит к этому турниру в хорошей форме и с отличным потенциалом».