Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев записал видео с прогнозами на матчи Россия — Египет, Франция — Перу во 2-м туре группового раунда чемпионата мира 2018 года.

Россия — Египет

Прогноз на матч Россия — Египет. Я думаю, что будет ничья, первый тайм завершится вничью, а также тотал матча будет меньше 2,5 мяча. Египту надо будет обязательно атаковать, а наши, когда будут группой защищаться, не думаю, что дадут много.

Все говорят Салах, но я думаю, что то, как под него подстроена игра в «Ливерпуле», под его скорость, под его левую ногу, то в сборной — это две большие разницы. Не случайно и Месси не так ярко выглядит, как в «Барселоне». Не думаю, что нужно его так бояться и прочее. Ничья нас устроит, я думаю, что это будет проход в следующую стадию.

Франция — Перу

Прогноз на матч Франция — Перу. Франция победит, Франция победит в первом тайме, и тотал матча больше 2,5 мяча. Я исхожу из того, что обе команды атакующие. Французы, конечно, мастеровитей, и именно поэтому отдаю им победу. Перуанцам деваться некуда. Они проиграли первую встречу, притом что атаковали и снова будут атаковать много. Мне думается, что будут использовать свои моменты, но французы сильнее, поэтому отдаю победу Франции.