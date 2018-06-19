Журналист и эксперт БК «Лига Ставок» Борис Левин специально для «Рейтинга Букмекеров» записал видео с прогнозом на матч 2-го тура группового раунда ЧМ-2018 Россия – Египет. Он полагает, что игра завершится вничью со счетом 1:1.

Сборную России ожидает решающий матч в групповом турнире, поскольку именно от игры с Египтом зависит, пройдет ли наша команда дальше и выйдет ли она в плей-офф.

Есть неприятные новости, хотя для кого приятные, а для кого нет, но с сильным соперником играть интересней. Все говорит о том, что за Египет сыграет Салах. А один Салах, как известно, стоит больше, чем вся сборная России. Его трансферная стоимость порядка 175 миллионов евро, а сборная России по последним оценкам вся вместе стоит 130 миллионов евро. Тем не менее один Салах — это еще не команда.

Сборная Египта показала себя в матче с Уругваем организованной, такой кусачей командой, но играть с ней можно и нужно. Нашим нужно не проиграть. Они уже удивили всех и себя в том числе, выиграв 5:0 в первом матче. Во всяком случае, удивили своих болельщиков точно.

Надеюсь, что они на этом кураже, на пойманной волне продолжат если не победное, то хотя бы ничейное шествие. Поскольку ничья нам гарантирует выход в плей-офф, я поставлю на то, что матч завершится со счетом 1:1.