Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч Польша — Сенегал первого тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча состоится во вторник, 19 июня, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Эксперт в предстоящем матче ставит на то, что каждая из команд забьет.

В Москве на стадионе «Спартак», или «Открытие Арена», Польша стартует на чемпионате мира матчем с Сенегалом. Это будет очень интересно. У поляков классная команда во главе с тренером Адамом Навалкой. И у Сенегала прекрасный подбор игроков. Там и Ньянг, и Мане, и Конате, и Кулибали в обороне. Команда очень приличная.

Правда, у Сенегала были проблемы в контрольных играх. С Боснией не забили, с Люксембургом не забили. Но вот непосредственно перед чемпионатом выиграли 2:0 у Южной Кореи. До этого тоже забили, но уступили хорватам — 1:2.

Часто так бывает, что африканцы могут выстрелить на чемпионате мира, когда этого совсем не ждешь. В любом случае сложный матч для прогноза. Очень сложный. У поляков хорошая быстрая атака с забивалой-забивакой Робертом Левандовским. Он наверняка что-то свое может придумать. Есть Зелиньски, есть другие футболисты, которые могут что-то интересное нарисовать. Но проблемы у сборной Польши имеются в обороне. От корейцев они два пропустили, от Чили — два, хоть и вели 2:0. Хотя бы от Литвы не пропустили, но несколько атак у хороших у литовцев было. Я видел эту игру, они тоже могли довести атаки до ума.

Думаю, что Польша и забьет, и пропустит. Поэтому возьму вариант «обе команды забьют» за очень приличный коэффициент — 2,1. Уж больно хороша атака у обеих команд, а в обороне имеются проблемы.