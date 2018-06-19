Масштабный федеральный тур «Команда №1: сборная БК «Лига Ставок» завершился праздником футбола в Санкт-Петербурге. На протяжении всего сезона посол бренда «Лига Ставок» Евгений Савин путешествовал по стране и отбирал участников в свою сборную, которой выпала уникальная возможность войти в историю футбола, отстоять честь всех российских фанатов и провести суперматч с болельщиками египетской сборной!

Игра, организованная на «Метрополис Арене» при поддержке Клуба болельщиков Russia Unites, состоялась ровно за сутки до важнейшего матча сборной России против египтян. В первом тайме «Команда №1» имела ощутимое преимущество, вылившееся в четыре забитых гола, на которые гости смогли ответить лишь одним. Пару голевых атак организовал Евгений Савин, совмещавший в этом матче сразу два амплуа: комментатора и играющего тренера.

В перерыве матча состоялся благотворительный аукцион от фонда «Созвездие Добра» имени Олега Журавского. Друг фонда Евгений Савин представил ценные для каждого питерского болельщика лоты: футболку и мяч с автографами всех игроков «Зенита», а также футболку с символикой детского футбольного турнира «Кубок Савина».

Второй тайм ознаменовался впечатляющим камбэком египтян. «Фараоны» смогли отыграть казавшееся недосягаемым отставание и даже едва не вырвали победу, но в итоге финальный свисток зафиксировал ничью – 6:6.

– Разминка перед главным матчем получилась отличной! – говорит Евгений Савин. – Надеюсь, на арене «Санкт-Петербург» мы увидим такой же яркий футбол, и сборная России порадует страну второй победой на турнире. С нетерпением жду этой игры, на которую пойду вместе с нашей «Командой №1»! Спасибо БК «Лига Ставок» за футбольный праздник длиною в целый год и его фееричный финал!