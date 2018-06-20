Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч Иран — Испания второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча состоится в среду, 20 июня, на стадионе «Казань Арена» в Казани. Эксперт в предстоящем матче ставит на то, что испанцы во втором тайме забьют больше, чем в первом.

Матч в Казани. Не так давно иранцы играли в Казани против сборной России. Тогда сыграли 1:1. Сердар Азмун забил на хорошо знакомом ему стадионе. Кейруш сейчас думает, что было бы неплохо повторить тот результат. Это бы позволило остаться на первом месте в группе B. Это было бы сенсацией. Но я думаю, что ничейку с испанцами Иран не зацепит. Нужно будет заплатить подоходный налог за то счастье, которое привалило в игре с Марокко, когда марокканцы в самой концовке забили в свои ворота.

От испанцев иранцы, скорее всего, пропустят, проиграют. Но Иран очень неплохо выглядел в обороне. У иранцев неплохой вратарь, который выручал. Тайм иранцы могут продержаться, а вот дальше будет тяжело. Класс должен все решить. Испания уже показала, что она сейчас легковесная и легконогая. Думаю, в Казани вечером Испания себя покажет с лучшей стороны.

Я бы взял такой вариант — «индивидуальный тотал Испании во втором тайме больше, чем в первом». Если Иран и продержится, то только первый тайм. А уже после перерыва испанцы все-таки укатают и умотают своего соперника, возьмут свое. Коэффициент — 2,15.