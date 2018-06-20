Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на матч между сборными Португалии и Марокко в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча состоится 20 июня, начало — в 15.00 по московскому времени. Эксперт предлагает поставить на победу Португалии, а также считает, что марокканцы не забьют.

Такого накала, как в матче португальцев с испанцами, в этой встрече, конечно, не будет. Для действующих чемпионов Европы поединок против Испании был принципиальным. Между этими сборными спор идет, кто лучше. Чемпионат Испании, безусловно, сильнее португальского. Но главным ньюсмейкером является лидер сборной Португалии Криштиану Роналду.

Португальцы прекрасно понимают, что в случае победы над марокканцами они обеспечат себе выход из группы. И я думаю, что Марокко не удастся сдержать своего соперника.