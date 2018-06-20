Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт«Рейтинга Букмекеров» Егор Титов сделал прогноз на матч Уругвай — Саудовская Аравия второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча состоится в среду, 20 июня, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Эксперт в предстоящем матче ставит на то, что Уругвай выиграет, но пропустит.

Честно говоря, думал, что наша сборная выиграет у Саудовской Аравии — 1:0. Но получилось аж 5:0. По качеству футбола Саудовская Аравия совсем уж не годится. Но, возможно, так повлиял на саудовцев ажиотаж первого матча. Оказались они не слишком хорошо готовы. Сейчас уже терять нечего, можно раскрепоститься. Думаю, сейчас задача у Саудовской Аравии — забить гол на чемпионате мира.

Первые 10 минут, кстати, Саудовская Аравия смотрелась поинтереснее России. Эта команда может контролировать мяч, есть техничные ребята. Но ее губит бездарная игра в защите. Выход из обороны не отлажен, ошибки совершенно дикие. Тем не менее думаю, что в матче с Уругваем Саудовская Аравия может забить. Забивала же эта команда в контрольных матчах Германии, Италии. В атаке у саудовцев не все так плохо. Они умеют создавать моменты. Важно — доводить дело до удара. Иногда саудовцы владеют мячом ради самого факта владения.

Рискну в этой встрече поставить на то, что Уругвай выиграет, но при этом забьют обе команды. 3:1 или 4:1 — что-то такое должно здесь случиться.