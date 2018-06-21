Журналист и эксперт БК «Лига Ставок» Борис Левин специально для «Рейтинга Букмекеров» записал видео с прогнозом на матчи 2-го тура группового раунда ЧМ-2018 Аргентина — Хорватия, Нигерия — Исландия.

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Аргентина — Хорватия

Матч Аргентина — Хорватия. Очень интересный матч, поскольку является определяющим для Аргентины. Аргентина сейчас — это команда друзей Месси и во многом зависит от настроения своего лидера. Пока оно у него плохое. Кстати, хорошая ставка — забьет Месси или нет. Эта ставка — не вопрос анализа, а вопрос веры. Те, кто верит в Лионеля, поставят, что забьет, те, кто не верят — не забьет.

На самом деле Месси свой старт чемпионата мира провалил, учитывая, что у него кроме командного чемпионата есть свой личный с Криштиану, которому он пока проигрывает в одни ворота. Роналду забил три в первом матче, забил и во втором. Мы сейчас пишем строки во время матч против Марокко.

Месси надо догонять. Сможет ли он справиться? Сможет ли он преодолеть тот комплекс на чемпионатах мира, где ему пока не удалось выиграть, пока во всяком случае. Не знаю, забьет ли Месси, но мне кажется, что голов в этом матче будет не много. Хорватия выше классом, чем Исландия, а Исландия не дала себя обыграть Аргентине. Но есть одно «но». В Исландии нет таких игроков, как Модрич, Ракитич или Манджукич, но Исландия сильна командной игрой. Она стояла как скала у своих ворот и не дала аргентинцам ничего сделать. Сможет ли так Хорватия?

Эта команда любит атаковать сама. Турнирная ситуация диктует ей более осторожную игру, поскольку нужно не проиграть Аргентине после победы над Нигерией. То есть Хорватии нужно сыграть в Исландию. Сможет ли она это сделать? Не знаю. Но если выбирать на какой итог матча ставить, то я бы поставил на ничью. Чудес не бывает. Аргентина в один момент не превратится из команды, которая едва не провалила отборочный цикл, в суперсборную, хотя по именам это, конечно, суперсборная.