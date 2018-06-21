Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов сделал прогноз на матч Дания — Австралия второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча состоится в четверг, 21 июня, на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Эксперт в предстоящем матче ставит на то, что австралийцы не уступят.

Австралия мне очень понравилась в первом туре против Франции. Признаюсь, не ожидал такого качественного футбола. Думалось мне, что явный фаворит Франция забьет мяча 2-3 и не пропустит, будет все максимально спокойно, без всяких проблем. На деле же вышло все несколько иначе. До последнего австралийцы сохраняли шансы, чтобы набрать очки. По большому счету, только за счет нереального фарта французы победили. Дурацкий рикошет помог французам взять три очка.

Датчане просто отскочили в первом туре. Перуанцы играли гораздо сильнее, создавали момент за моментом, не забили пенальти. Дания реализовала одну из немногих возможностей. Можно сказать, что это класс, Эриксен отдал классную передачу. Но на чемпионате мира без везения никуда. Франция это показала.

Мне не кажется, что Дания сильнее этой Австралии. Поэтому я просто возьму ставку — «Австралия не проиграет». За «двойку» дают такую ставку, это чересчур.