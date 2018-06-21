Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич записал прогноз на матч Аргентина — Хорватия второго тура группового этапа ЧМ-2018. Эксперт в предстоящем матче ставит на то, что сборная Аргентины сможет забить не менее двух мячей.

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Нижний Новгород, красавец-стадион и супервывеска – Аргентина – Хорватия. Матч второго тура, команда Лионеля Месси против команды Ракитича, Модрича и Манджукича.

Хорваты не показали ничего сверхъестественного в матче с Нигерией, Нигерия мне даже показалась командой послабее, чем Саудовская Аравия. Что-то пыжились, но практически без моментов, показали, мягко говоря, посредственный футбол. Да и хорваты ничего толком не показали, но они классом повыше, свое преимущество реализовали – два стандарта, два забитых мяча.

У Аргентины своя проблема. Исландцы, понятно, как сельди в бочке, были рядом друг с другом и мешали играть сборной Аргентины, но, тем не менее, аргентинцы были близки к победе – забей Месси пенальти во втором тайме, и тон разговоров относительно сборной Аргентины был бы совершенно иным. Сам футбол сборной Аргентины мне понравился. Да, были люди, которые абсолютно выпали из игры, например Анхель ди Мария. Непонятна была его позиция на поле, непонятно было, что он вообще хотел на этом поле показать, но когда вышел Банега, когда вышел Павон, то игра у аргентинцев пошла чуть более динамичная.

Может быть, Сампаоли ошибся с выходом Игуаина, надо было его выпустить чуть раньше, тогда бы удалось сборную Исландии дожать. Но ничего, ничья 1:1 – это тоже очко в копилку. Сейчас аргентинцам обязательно надо выигрывать. Исходя из турнирной таблицы, хорваты прекрасно понимают, что главное Аргентине не проиграть. Но даже если они проиграют, то все равно все будет зависеть в последнем туре от сборной Хорватии.

Сложный матч для прогноза, но я верю, что Аргентина с Месси и своим классным подбором игроков все-таки свой потенциал в группе покажет. За плохой игрой Лионеля Месси должна идти хорошая. Помните матчи Евро-2016? Роналду тоже набирал ход не очень быстро. В первом туре, когда они играли с Исландией, у него мало что получалось, во втором он забил Австрии пенальти, но на выходе получилось, что сборная Португалии стала чемпионом, а Роналду показал себя не только высококлассным игроком, но и тренером на бровке, подсказывая своим партнерам по команде.

Поэтому ничего страшного для Месси и компании не произошло. Да, ничья 1:1 – не тот результат, на который рассчитывали, но в матче с хорватами ситуацию можно подправить. Я думаю, что моменты, которые создает сборная Аргентины, должны трансформироваться в забитые мячи. С голами у аргентинцев не все очень здорово, но, может быть, в матче с Хорватией их прорвет. По крайней мере, я на это надеюсь. Хотелось бы, чтобы сборная Аргентины благополучно свои задачи на групповой стадии решила.

Я бы порекомендовал сыграть в этом матче индивидуальный тотал Аргентины больше (1,5) за неплохой коэффициент выше двойки на Winline. Да, кто-то скажет, что у хорватов надежная оборона, вратарь может выручить, но я все-таки верю в атакующий потенциал сборной Аргентины, верю, что этот потенциал будет продемонстрирован в игре против хорватов. Не факт, что Аргентина выиграет, она может и проиграть, может сыграть вничью 2:2, но минимум два мяча она в этой встрече забьет.