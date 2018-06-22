Футбольный журналист, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артур Петросьян дал прогноз на матч Бразилия – Коста-Рика во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Эксперт предлагает поставить на победу бразильцев в два мяча или более.

«Всем привет из Питера, со стадиона «Крестовский», где пройдет очередной матч чемпионата мира – Бразилия – Коста-Рика.

Хочется передать отдельный привет тем питерским читателям и зрителям «Рейтинга Букмекеров», которые настолько внимательно смотрят видео любимого портала, что узнают любимых экспертов, как только они выходят из поезда на вокзале, и просят сфотографироваться. Привет!

Итак, Бразилия – Коста-Рика. Слишком много было сказано о том, что топовые сборные в первых матчах выглядели не очень здорово. Мне кажется, что на это в большинстве случаев не надо обращать внимания. Сами посудите, семь игр в короткий промежуток времени нужно сыграть этим сборным, поэтому нет резона выкладывать все карты в первой игре, тратить слишком много сил, больше, чем того требует ситуация. Естественно, все нужно равномерно распределять. Это касается многих команд: Испании, Англии, Франции и Бразилии в том числе.

С Неймаром все в порядке – это главная новость перед этим матчем, о чем только что главный тренер бразильцев сказал, кстати, в кресле, в котором я сейчас сижу. Фирмино должен получить больше игрового времени во втором матче, настроение и атмосфера в бразильской команде отличная – все шутят и веселятся, о ничейном результате в первой игре никто не вспоминает, никого она не волнует.

Про Бразилию все понятно – это по-прежнему один из главных фаворитов чемпионата мира. Не удивлюсь, если бразильцы станут чемпионами мира, но я все же ставлю на Францию.

Что касается Коста-Рики, то это средняя латиноамериканская команда, которая, встречаясь с сильными соперниками – за полгода она сыграла с англичанами, бельгийцами и испанцами, – пропустила в сумме 11 мячей. Не слишком быстрая, не слишком изобретательная в атаке. Там играет давний наш знакомый Маркос Уренья, которого вы, наверное, помните еще по краснодарской «Кубани».

Игра будет проходить с большим территориальным и игровым преимуществом пентакампеонов. С большой долей вероятности они легко добьются победы. Самая оптимальная ставка – Бразилия с форой (-1,5).

На этом все, спасибо за внимание, с вами был Артур Петросьян специально для «Рейтинга Букмекеров».