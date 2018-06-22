Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на матч между сборными Нигерии и Исландии в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Встреча состоится 22 июня, начало – в 18.00 мск. Наш эксперт ставит на ничью.

«Исландия продолжает влюблять в себя нейтральных зрителей. Команда взяла очко в матче с Аргентиной. Исландцы очень старательны, но и нигерийцы, надо заметить, не менее старательны. Думаю, по разу соперники огорчат друг друга. Но предпочтение отдать кому-то сложно. Мне представляется, что матч завершится ничьей».