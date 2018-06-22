Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч Сербия – Швейцария второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча состоится в пятницу, 22 июня, на стадионе «Калининград» в одноименном городе. Эксперт «Рейтинга Букмекеров» в предстоящем матче ставит на то, что швейцарцы выиграют.

«Матч, который откровенно удивляет меня линией. Пожалуй, за все то время, что я делаю прогнозы, а это уже не один год, впервые линия заставляет оторопеть. Я совершенно не понимаю, с какой стати в этом матче Сербия фаворит. Это средняя команда. Во-вторых, у нее вечно комплекс неполноценности. Такой же имеется и у поляков. Сербы всегда хорохорятся перед крупными турнирами, а потому получается пшик.

Швейцария – очень хорошая команда с очень сильными исполнителями. Она не проиграла Бразилии. Я совершенно уверен, что она не проиграет и здесь. Ставка на Швейцарию с форой (0) и коэффициентом 1,94 – это просто какой-то нонсенс. Я считаю, что играть нужно, причем играть крупно».