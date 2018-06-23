Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на матч между сборными Бельгии и Туниса в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча состоится 23 июня, начало — в 15.00 по московскому времени. Эксперт не сомневается в победе бельгийцев.

Бельгия крупно победила Панаму. Я бы не сказал, что у бельгийцев присутствуют какие-то изыски в игре, но есть Лукаку, который может продавить, есть Де Брейне, который отлично ведет игру и обладает великолепным ударом.

Во 2-м туре Бельгии будет опять противостоять команда, откровенно уступающая ей в классе. Я думаю, что бельгийцы, которые последние несколько лет претендуют на первые роли в европейском футболе, уверенно победят.