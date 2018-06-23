Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч Германия — Швеция 2-го тура группового этапа ЧМ-2018. Эксперт «Рейтинга Букмекеров» в предстоящем матче ставит на победу действующих чемпионов мира, а также на то, что встреча будет результативной.

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Матч Германия — Швеция. Матч очень интересный, с учетом того, что шведы, может быть, начали неожиданно хорошо для всех. Германия точно начала неожиданно плохо, и не только для всех, но и для самой себя прежде всего.

В последний раз немцы проиграли в стартовом матче чемпионата мира в 1982 году Алжиру. Сейчас, пожалуй, поражение было даже более болезненным, критика ужасна. Йоахим Лев и команда, думаю, все прекрасно понимают. Мне кажется, что Германия все-таки не до конца верила в то, что Мексика будет иметь какой-то контрплан, а самое главное, будет иметь те кондиции, которые позволят контрплан воплотить в жизнь.

Я был на матче Швеция — Корея. Видел эту и другую команды. Я не сомневаюсь, что Германия пройдет дальше в турнире. Думаю, что она выиграет легко оба матча. Но в данном случае мне кажется, что злость, наверное, будет превалировать над всеми остальными эмоциями.

Ставка на победу Германии и тотал больше 2,5, коэффициент двойка. Мне кажется, что это очень много. Матч может закончиться со счетом 2:1, например, или 3:1, или 3:0 может Германия выиграть. Так или иначе, я жду, что победа будет довольно уверенной.

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