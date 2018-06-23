Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч Южная Корея — Мексика второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча состоится в субботу, 23 июня, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Эксперт в предстоящем матче ставит на то, что победят мексиканцы.

Мексика, согласитесь, оставила, наверное, самое эмоциональное впечатление по первому туру. Команда быстрая, бегущая, у нее великолепные игроки на флангах — Лайюн и Лосано. В центр поля огромный объем дает Эррера, впереди много двигается Хавьер Эрнандес Чичарито. Особенно в первом тайме с Германией мексиканцы дали жару. Они забили гол, могли забить и еще.

Я думаю, что Мексика при сумасшедшей поддержке своих болельщиков должна разбираться с Южной Кореей. Есть сложность, что Южная Корея не так раскрывается, как это делает Германия. Но техническое оснащение сборной Мексики позволяет не только быстро убегать в атаку, но и создавать моменты с помощью контроля мяча на чужой половине поля.

Южнокорейцы ничего особенного не показали в матче со шведами, поэтому, я думаю, не стоит здесь бродить вокруг да около, нужно ставить на Мексику. Она сильнее. Мне кажется, она это продемонстрирует. Возьму победу Мексики за 1,7. Можно рассмотреть победу Мексики в не очень результативном матче. Корейцы вообще немного пропускают. Победа Мексики и тотал меньше 3,5 мяча — интересное предложение. Коэффициент ближе к «двойке».