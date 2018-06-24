Известный футбольный комментатор, телеведущий и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Илья Казаков дал прогноз на матч второго тура группового этапа чемпионата мира Англия – Панама. Он предлагает три ставки на эту встречу.

Сегодня говорим про матч сборных Англии и Панамы. Я думаю нет никаких сомнений, что британцы выиграют.

Про работу Гарета Саутгейта и его тренерского штаба в Англии звучат исключительно комплементарные слова. Говорят, что они изменили тактику, говорят, что в их распоряжении, по крайней мере в линии атаки, выступают игроки, которые привыкли побеждать. Эта привычка на клубном уровне должна перенестись и на матчи национальной сборной.

Поэтому я жду, что в игре против новичка чемпионата мира англичане забьют много, забьют в каждом из таймов, что отличится Гарри Кейн, который сейчас в великолепной форме, и что британцы выиграют 3-0 или 4-0.

Какой именно счет представляется более вероятным – у каждого из нас свой взгляд на это. В любом случае, «трем львам» желаю удачи, как и их поклонникам, а панамцам хорошего настроения в матче против одного из фаворитов группового этапа.