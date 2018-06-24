Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский дал прогноз на матч Япония — Сенегал во втором туре группового этапа ЧМ-2018. Он предлагает две ставки на этот поединок.

Мог ли кто-либо представить, что после второго тура у Японии или Сенегала может быть шесть очков? Тем более, что эти две скромные команды играют в одной группе с грозными сборными Колумбии и Польши. Но оба андердога группы начали с сенсационных побед и теперь встречаются между собой. Мне кажется, что посильнее тут сенегальцы. Я видел их матч первого тура вживую и игра африканцев оставила мощное впечатление. Очень грамотная тактически команда. Японии же в первом туре сильно повезло с ранним удалением в составе соперника. Думаю, в матче Япония — Сенегал оправданно ставить на африканцев с форой «ноль».

Есть также ожидание, что много голов в этой игре мы не увидим, но на тотал меньше и коэффициенты невелики. Зато в потенциально малоголевом матче можно ставить на двойной исход — например, что Сенегал не проиграет при тотал меньше 2,5 или меньше 3,5. Резонно также ставить на то, что будет ничья либо победа Сенегала с разницей ровно в один мяч. Последняя ставка мне нравится больше остальных. Выигрыш африканцев в один мяч и ничья — это два наиболее вероятных исходя матча в Екатеринбурге.