Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч Польша — Колумбия второго тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча состоится в воскресенье, 24 июня, на стадионе «Казань Арена» в Казани. Эксперт в предстоящем матче ставит на то, что обе команды забьют.

Два неудачника первого тура — Польша и Колумбия. Здесь понятно, что в первом матче у колумбийцев не вышел Хамес Родригес из-за небольшого повреждения. Сейчас вроде бы все нормально, он восстановился. К тем 30 минутам, которые Хамес провел в первой игре, он добавит выход в основе в матче с Польшей. Фалькао, Бакка есть, Куадрадо, с заменой которого начудил Пекерман. Не понимаю, почему его заменил тренер в первом тайме.

Четыре года назад Колумбия была одной из самых ярких сборных. Здесь по первому матчу они оставили неплохое впечатление, но играли почти весь матч в меньшинстве. Жалко, что проиграли колумбийцы. Но сейчас надо рисковать, побеждать, отступать некуда.

У поляков есть серьезные проблемы в обороне. Чудит вратарь Щенсны. Не всегда он понимает игроков центра обороны. Чего только стоит второй гол сенегальцев. Думаю, что у Колумбии хорошие шансы забить. Всегда настырен Фалькао, он лезет вперед, какие-то моменты у него будут. Будут и стандарты: способны что-то интересное придумать Кинтеро и Хамес.

Колумбия забьет. Но Польша, хотя и не выглядит сбалансированной, создавала моменты с Сенегалом. Левандовски своего слова еще не сказал. Когда-то он должен это сделать. В этом противостоянии Фалькао — Левандовски голики должны быть. Думаю, забьют и те, и другие. Возьму вариант «обе забьют» за 1,84. Голы нужны обеим командам.